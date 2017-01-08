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Usame bin Ladin’in oğlu terör listesine girdi
ABD Dışişleri Bakanlığı, Usame bin Ladin’in oğlu  Hamza bin Ladin’i küresel teröristler listesine dahil etti.

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Tarih: 08-01-2017 10:56
Usame bin Ladin’in oğlu terör listesine girdi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hamza bin Ladin’in, ABD'nin ulusal  güvenliğine, dış politikası ile ekonomisine tehdit oluşturduğu için bu listeye  dahil edildiği bildirildi.

Bin Ladin’in, ABD yasalarına konu mal varlığının bloke edildiği  belirtilen açıklamada, ABD vatandaşlarının da bu kişiyle herhangi bir iş  yapmasının yasaklandığı kaydedildi.

Açıklamada, Ağustos 2015’de El Kaide liderlerinden Ayman  el-Zavahiri’nin Hamza bin Ladin’i örgütün üst düzey isimlerinden biri olarak  tanıttığını belirtildi.






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