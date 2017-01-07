Uzaydan gelen gizemli sinyallerin kaynağı tespit edildi

Geçtiğimiz yılın son günlerinde Samanyolu Galaksisi'nin dışından kuvvetli sinyaller tespit edilmiş, bu sinyaller bilim çevrelerinde büyük bir tartışmanın da fitilini ateşlemişti.

Söz konusu sinyallerin kaynağı olan kozmik adres ilk kez tespit edildi.

NTV'nin haberine göre gizemli sinyallerin 3 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir cüce galaksiden geldiği tespit edildi.

Nature'da yayınlanan makaleye göre, söz konusu cüce galaksi, Samanyolu'nun sadece yüzde 1'i büyüklüğünde.

Bu sinyallerin kaynağı ilk defa saptanmış olsa da bilim dünyası bu sinyallere neyin neden olduğu sorusunun cevabını hala veremiyor.

Her ne kadar komplo teorisyenleri bunların uzaylılardan gelen mesajlar olduğunu iddia etse de bu konuyla ilgili henüz kesin bir bulgu yok.

Aralık ayının son günlerinde uzayın derinliklerindeki güneş benzeri bir yıldızdan gelen 6 yeni radyo sinyali, bilim dünyasının gündemine oturmuştu.

Geçtiğimiz aylarda ise aynı noktadan 10 sinyal tespit edilmişti.