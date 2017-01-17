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Uzman çavuş dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kendisinden ayrılmak isteyen eşini görmek için kayınvalidesinin evine giden uzman çavuş, baldızı öldürerek kayınvalidesi ve yeğenini de yaraladı.

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Tarih: 17-01-2017 10:50
Uzman çavuş dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
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Olay Kartepe Ataevler mahallesi Özen sokak üzerinde akçam 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Trabzon’un Tonya ilçesinde Uzman Çavuş olarak görev yapan Alper D., kendisinden ayrılmak isteyen eşi Aynur D. ile görüşmek için kayınvalidesi Nurhan D.’ye ait eve geldi. Kayınvalidesine ait eve geldikten kısa bir süre sonra birden başlayan tartışma sonrasında Alper D. yanında taşıdığı silahı ile rastgele ateş etmeye başladı. Alper D.’nin ateş etmesi üzerine ayrılmak istediği eşi Aynur D., yanına evde bulunan ablasının kızı B. Bozcan ile birlikte kaçarak komşusuna sığındı. Tartışma sırasında evde olan Aynur D.’nin ablası Aysun B., kendisine isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybederken küçük kızı F.Bozcan(9) ve annesi Nurhan Y. ise yaralandı.

Ayrılmak istediği eşinin ateş ederek kendini kovalaması sonrasında kaçarak başka bir eve sığınan Aynur D. polisi arayarak yardım istedi. Bu sırada ateş ederek evden ayrılan Alper D. ise aracına binerek olay yerinden ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı.

Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, çelik yelekler giyerek olayın yaşandığı eve girdiler. Evde inceleme yapan polis ekipleri kanlar içinde yerde yatan Aysun Bozcan’ın hayatını kaybettiğini, annesi Nurhan Y. ve kızı F. Bozcan’ın ise yaralandığını belirledi. Polisin geldiğini gören Aynur D. ve B.Bozcan da ekiplerin yanına giderek olanları anlattılar. Polis ekipleri korkudan şoka giren küçük kızı ekip otosuna alarak karakola götürdüler.

Daha sonra olay yerine gelen 112 ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ise ambulansla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayın yaşlandığı evde inceleme yapmasının ardından ölen Aysun Bozcan’ın cesedi cenaze aracına alınarak İzmit Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Aysun Bozcan'ın rütbeli asker olan eşinin doğu görevi nedeniyle, iki çocuğunu alarak kayınvalidesine misafirliğe geldiği öğrenildi. Polis ekipleri kaçan Alper D.’nin yakalanması için geniş çaplı arama başlattı.






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