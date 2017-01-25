Vali Güngör Azim Tuna Sanayicilerle Buluştu

Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Dinçok ile Zekeriya Sonuç'tan fabrikada yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Tuna, üretim yapılan bantları gezerek işçilerle sohbet etti. Türkiye'de ilk ve tek olarak Termos üretimi yapan fabrikada, ham maddenin başlangıç, işleme, kontrol ve paketleme aşamalarını inceleyen Vali Tuna, sanayicilere çalışmalarında başarı diledi.

Ardından aynı fabrikada düzenlediği Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Yönetim Kurulu Toplantısına katılan Vali Tuna, her ay bir fabrikayı gezip, sanayicinin taleplerini yerinde dinleyeceklerini ve toplantıları da bu işletmelerde yapacaklarını ifade etti. Vali Tuna'ya, Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, OSB Bölge Müdürü Yunus Emre Aksu ve OSB Müteşebbis Heyeti üyeleri de eşlik etti.