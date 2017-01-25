Reklam
Bugun...


Vali Güngör Azim Tuna Sanayicilerle Buluştu
Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyete başlayan bir çelik fabrikasını ziyaret etti.

facebook-paylas
Tarih: 25-01-2017 17:11
Vali Güngör Azim Tuna Sanayicilerle Buluştu
+ -

Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Dinçok ile Zekeriya Sonuç'tan fabrikada yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Tuna, üretim yapılan bantları gezerek işçilerle sohbet etti. Türkiye'de ilk ve tek olarak Termos üretimi yapan fabrikada, ham maddenin başlangıç, işleme, kontrol ve paketleme aşamalarını inceleyen Vali Tuna, sanayicilere çalışmalarında başarı diledi.

Ardından aynı fabrikada düzenlediği Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Yönetim Kurulu Toplantısına katılan Vali Tuna, her ay bir fabrikayı gezip, sanayicinin taleplerini yerinde dinleyeceklerini ve toplantıları da bu işletmelerde yapacaklarını ifade etti. Vali Tuna'ya, Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, OSB Bölge Müdürü Yunus Emre Aksu ve OSB Müteşebbis Heyeti üyeleri de eşlik etti.




Kaynak: haberler.com



YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Hükümetten Urfa'ya özel destekHükümetten Urfa'ya özel destek
Vali Güngör Azim Tuna Sanayicilerle BuluştuVali Güngör Azim Tuna Sanayicilerle Buluştu
Konut satışında Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldıKonut satışında Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
Nitratlı gübre reçete ile satılacakNitratlı gübre reçete ile satılacak
Sektörel güven endeksleri açıklandıSektörel güven endeksleri açıklandı
Epdk Şanlıurfa için Kurul Kararı aldıEpdk Şanlıurfa için Kurul Kararı aldı
TRT'den 147 milyon liralık zarar!TRT'den 147 milyon liralık zarar!
Şanlıurfa'da, Otomobil Fiyatına GüvercinŞanlıurfa'da, Otomobil Fiyatına Güvercin
Eşini Yanında Çalıştırana TeşvikEşini Yanında Çalıştırana Teşvik
Pazartesi Motorinde Salı Benzinde İndirim GeliyorPazartesi Motorinde Salı Benzinde İndirim Geliyor
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2017 Urfa Haber Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI