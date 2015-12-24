Vali Küçük Suruç Çadır Kentte

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde incelemelerde bulunan Vali İzzettin Küçük; kampta kalan Suriyelilerin düzenlenen kurslarla becerilerini geliştirdiklerini ve yeni beceriler edindiklerini, bu sayede geleceğe dönük umutlarını canlı tutabildiklerini belirtti.

Suruç ilçesine yaptığı ziyaretle, ilçe gezilerini sürdüren Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük; Suriyelilere hizmet veren tesisleri gezdi. İlçeye gidişinde ilk olarak kaymakamlığı ziyaret eden Vali İzzettin Küçük; burada Kaymakam Abdullah Çiftçi ile ilçe hakkında bir süre görüştü. Kaymakamlıktaki görüşmenin ardından Kaymakam Çiftçi ile birlikte 40 bin kişilik çadır kenti ziyaret eden Vali İzzettin Küçük; kamp içerisindeki hastanede tedavi olan Suriyelilerle görüştü.

Hastane ziyaretinin ardından kampta kalan Suriyelilere eğitimlerin verildiği sosyal alanları da gezen Vali İzzettin Küçük; tekstil atölyesinde kurs görerek yetişen ve üretime başlayan gençleri ziyaret etti. Atölye hakkında Vali İzzettin Küçük'e bilgi veren Kaymakam Çiftçi atölyede üretilen ürünlerin Avrupa pazarına ihraç edildiğini belirtti.

Sosyal aktivitelerin de sunulduğu Suruç çadır kentte yer alan bağlama kursunu da ziyaret eden Vali İzzettin Küçük'e kursa gelen öğrenciler tarafından Türkçe ve Kürtçe türküler çalınıp seslendirildi. Türküleri seslendiren çocuklara teşekkür ederek buradan ayrılan Vali İzzettin Küçük daha sonra, erkek çocuklara kuaförlük eğitimi verilen çadırı ziyaret etti.

Kampta sürdürülen çalışmaların aynı zamanda Suriyelilerin adaptasyonunu sağlamaya yönelik olduğunu kaydeden Vali İzzettin Küçük; verilen kurslarla kampta kalan Suriyelilerin becerilerini geliştirdiklerini ve yeni beceriler edindiklerini, bu sayede geleceğe dönük umutlarını canlı tutabildiklerini belirtti. Ziyaretin ardından kampta yürütülen başarılı çalışmalardan dolayı Kaymakam Abdullah Çiftçi'ye ve kamp yetkililerine teşekkür eden Vali İzzettin Küçük; daha sonra ilçeden ayrıldı.

( Gazeteipekyol)

