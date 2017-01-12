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Valilikten 50 milyon dolar hibe destekli proje
Şanlıurfa’da BM Gıda Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Bankası ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen, 50 milyon dolar hibe destekli “Sosyal Koruma Amaçlı Tarım Projesi” hayata geçiriliyor.

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Tarih: 12-01-2017 18:21
Valilikten 50 milyon dolar hibe destekli proje
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Şanlıurfa’da BM Gıda Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Bankası ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen, 50 milyon dolar hibe destekli “Sosyal Koruma Amaçlı Tarım Projesi” hayata geçiriliyor.Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, projenin 3 yıllık olduğunu ve binlerce kişiye istihdam sağlanacağını söyledi.

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, BM Gıda Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Bankası ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen, 50 milyon dolar hibe destekli “Sosyal Koruma Amaçlı Tarım Projesi” toplantısında yerli ve yabancı konuklarla bir araya geldi. Toplantıda konuşan Vali Güngör Azim Tuna, proje kapsamında Tek Tek Dağları’ndaki Milli Park alanlarının dışında kalan 5 bin hektarlık araziye 1 milyon zeytin fidanının dikileceğini söyledi.

Üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz

Vali Tuna , böyle bir projede Şanlıurfa’nın seçilmesinin önemli ve anlamlı olduğunu belirterek: “Şanlıurfa Güneydoğu ve Türkiye’nin önemli bir medeniyet beşiği. Şu anda Suriye’deki savaştan dolayı 500 bini aşkın Suriyeli kardeşimizi barındırıyoruz. İnsani yardımlar bir yere kadar yeterli oluyor. Bir taraftan da hayat devam ediyor. Kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için STK’lar ve yabancı yardım kuruluşlarının destekleriyle zaman zaman bazı faaliyetler yapılıyor. Bu vesileyle 3 yıllık bir proje kapsamında birçok kişiye de yeni istihdam kapıları açılacak. Şanlıurfa potansiyeli yüksek bir il. Sulama alanları her geçen gün artıyor. Bu projeyi, ilimizin hem maddi hem de manevi anlamda kalkınmasına destek olacak bir çalışma olarak görüyorum. Bu vesileyle emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şanlıurfa Valiliği olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Misafirlerimize de geldikleri için teşekkür ediyorum. Bu proje kapsamında farklı insanların bir arada çalışmasını, gelecek nesillerin barış içerisinde yaşamasına katkı verecek önemli bir unsur olarak görüyorum” dedi.

Dünya Bankası ve FAO Temsilcileri de Vali Tuna’ya desteklerinden dolayı teşekkür ederek, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.  Toplantıya Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Bekir Sıtkı Özbek, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dr. Murat Çakmaklı, FAO ve Dünya Bankası temsilcileri katıldı.

 

 




Kaynak: RUHA AJANS



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