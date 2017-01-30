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Vatandaşlardan sağlık ocağı tepkisi
Şanlıurfa’da Eyyübiye 5 Nolu Balıklıgöl Aile Sağlığı Merkezi’nin taşınması vatandaşların tepkisine neden oldu.

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Tarih: 30-01-2017 16:55
Vatandaşlardan sağlık ocağı tepkisi
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Şanlıurfa Valiliği’nin almış olduğu karar ile Eyyübiye 5 Nolu Balıklıgöl Aile Sağlığı Merkezi taşınıyor. Taşınacak olan sağlık merkezi emniyet müdürlüğüne hizmet amaçlı verilecek. Eyyübiye bölgesin ‘de tek olan sağlık Merkezi’nin  taşınmasına vatandaşlar ise tepki gösterdi. Vatandaşlar, Sağlık Merkezinin taşınmasıyla mağdur olacaklarını dile getirdi. Sağlık merkezin ‘de günlük 800 hastaya bakıldığını kaydeden mahalle sakinleri, sağlık ocaklarının taşınmasını istemediklerini ifade etti.

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna’ya seslenen mahale sakinleri, taşınma kararının durdurulmasını istedi.

 

 




Kaynak: ruhaajans.com



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