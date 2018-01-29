Urfa Haber

Siverekli Münteha Adalı hem girişimci hem de melek yatırımcı

29 Ocak 2018 Pazartesi 02:21

Siverek’ten çıkan kadın girişimci Münteha Adalı hem Türkiye’nin en büyük temizlik şirketlerinden birini yönetiyor hem de gençlere ve kadınlara destek olan bir melek yatırımcı.



Münteha Adalı Siverek doğumlu. 8 çocuklu bir ailenin kızı olarak büyüdü.

İş yaşamına bankacı olarak başladı, sonrasında ise girişimci oldu.



Türkiye’nin en büyük temizlik şirketlerinden Güvensan Tesis Hizmetleri’ni yöneten, 81 ilde hizmet veren, 750’den fazla çalışanı olan Adalı, aynı zamanda hem seri girişimci hem de melek yatırımcı.

kaynak: hurriyet.com.tr