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Viranşehir de 63 Bin Öğrenciye 63 Bin Fidan Kampanyası
Şanlıurfa’nın Viranşehir Kaymakamlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından başlatılan 60 bin öğrenciye 60 fidan kampanyasının startı verildi.

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Tarih: 25-01-2017 13:50
Viranşehir de 63 Bin Öğrenciye 63 Bin Fidan Kampanyası
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Şanlıurfa'nın Viranşehir Kaymakamlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından başlatılan 60 bin öğrenciye 60 fidan kampanyasının startı verildi.

Viranşehir Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törenle başlatılan fidan kampanyasına Şanlıurfa Ak Parti Milletvekili Mehmet Akyürek, Kaymakamı Ömer Çimşit, Yazı İşleri Müdürü Haşim Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş, İlçe Nüfus Müdürü Faysal Turan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Siraç Yolcu, Vergi Daire Müdürü Cengiz Kılıç, İlçe Müftü Vekili Şehmus Aslan, Organize Sanayi Müdürü Murat Özalkak, Kütüphane Müdürü Zeynel Abidin Güneş, SYDV Müdürü Mehmet Özbilek, Hastane Müdürü Aslan Çiftçi, Başhekim Yardımcısı Ünal Nazlı ile Ak Parti Viranşehir İlçe Başkanı Mehmet Yıldırım, Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Törende bir konuşma yapan Kaymakamı Ömer Çimşit İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teşekkür ederek "Yeşil bir Viranşehir inşa etmek için İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte bu projeyi hayata geçirdik. Orman Bölge Müdürlüğümüzden temin ettiğimiz özellikle meyve fidanlarının ağırlıkta olduğu fidanları İlçede eğitim gören 63 bin öğrenciye dağıtacağız. Bu başlayacak olan 63 bin öğrenciye 63 bin fidan kampanyasında bize her türlü desteği sağlayan Milletvekilimiz Sayın Mehmet Akyürek'e teşekkür ediyorum" dedi.

Kendilerine 60 bin fidandan aşağı düşmemek kaydı ile 200 bin fidan hedefi belirlediklerini kaydeden Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Dr Siraç Yolcu, fidanları kamu kurum ve kuruluşlarına dağıttıklarını söyledi.

Milletvekili Mehmet Akyürek ise fidanların dikildikten sonra bakılarak yetiştirilmesinin çok daha önemli olduğunu söyledi. Yapılan konuşmaların ardından protokol heyeti öğrencilere birer fidan hediye etti.

Fidan dağıtım töreninin ardından Millletvekili Mehmet Akyürek, Kaymakamı Ömer Çimşit, kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve müdürleri ile Kaymakamlık Toplantı Salonunda bir araya geldi. Yaklaşık yarım saat süren toplantının ardından Akyürek ve beraberindeki heyet kaymakamlıktan ayrıldı. - ŞANLIURFA






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