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Viranşehir'de, 2 İntihar
ŞANLIURFA'nın Viranşehir İlçesi'nde, Suriye uyruklu 15 yaşındaki genç iple kendisini tavana asarak, 21 yaşındaki kız ise 3'üncü kattan atlayarak intihar etti.

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Tarih: 03-01-2017 17:20
Viranşehir'de, 2 İntihar
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ŞANLIURFA'nın Viranşehir İlçesi'nde, Suriye uyruklu 15 yaşındaki genç iple kendisini tavana asarak, 21 yaşındaki kız ise 3'üncü kattan atlayarak intihar etti.

İlk olay, Viranşehir'deki AFAD çadır kentinde meydana geldi. Ülkesindeki iç savaştan kaçarak geldiği Viranşehir'de çadır kente yerleşen İbrahim İdris, bilinmeyen bir nedenle gece geç saatlerde banyo ve tuvaletlerin bulunduğu alanın tavanına bağladığı kendini astı. Yakınları tarafından asılı bulunan İbrahim İdris'in cesedi, yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

GENÇ KIZ 3'ÜNCÜ KATTAN ATLADI

Viranşehir'deki ikinci intihar olayı ise Şırnak Mahallesi'nde meydana geldi. Bunalıma girdiği ileri sürülen Sevim Cinkılıç, oturduğu 3 katlı binanın çatısından kendisini boşluğa bıraktı. Kanlar içerisinde yere yığılan genç kızı gören bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde öldüğü saptanan genç kızın cesedi güvenlik güçlerinin incelemesi sonrası Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Her iki intihar olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Şanlıurfa






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