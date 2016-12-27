Viranşehir'de banka çalışanı öldürüldü

Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi eski polis lojmanları yanında akşam saat 18.00 sıralarında bir erkek cesedi bulan vatandaşlar, durumu polise ihbar etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde yatar vaziyette ve kanlar içerisinde bulunan ceset ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine morguna götürüldü.

KARANLIKTA KAFASINA KURŞUN SIKILDI

Karanlık ve kameraların bulunmadığı bir bölgede, kafasına sıkılan kurşunla öldürüldüğü belirtilen şahsın, özel bir bankada çalışan Ercüment Eşref Ayaz olduğu iddia edildi. Ayaz'ın 6 aylık evli olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLADI

Polis, karanlıktan faydalanarak izlerini kaybettiren kişi ya da kişileri belirlemek için soruşturma başlattı.