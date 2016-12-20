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Viranşehir'de, Otomobilin Çarptığı Inşaat Işçisi Öldü
Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan inşaat işçisi, 19 yaşındaki İbrahim Karaaslan, otomobilin çarpması sonucu öldü.

Viranşehir'de, Otomobilin Çarptığı Inşaat Işçisi Öldü
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Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan inşaat işçisi, 19 yaşındaki İbrahim Karaaslan, otomobilin çarpması sonucu öldü.

Kaza, bu sabah Viranşehir-Ceylanpınar karayolu üzerinde meydana geldi. Bölgedeki bir inşaatta çalışan İbrahim Karaaslan'a yolun karşısına geçmek istediği sırada plaka ve sürücüsü tespit edilemeyen otomobil çarptı. Otomobil sürücüsü kaçarken, sağlık ekipleri ise yaptığı kontrolde Karaaslan'ın öldüğünü belirledi. Karaaslan'ın cesedi güvenlik güçlerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, inşaat işçisinin ölümüne neden olarak kaçan sürücünün kimliğinin saptanarak yakalamasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.




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YORUMLAR

Damla Sahin
21-12-2016 10:02:00
İbrahim çok erken gittin be kardeşim .s allah rahmet eylesn mekanın cennet olsun :(
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