Viranşehir'deki Cinayetle İlgili 2 Kişi Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Encümen Eşref Ayaz'ın öldürülmesi ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.



Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi eski polis lojmanları yanında akşam saat 18.00 sıralarında ölü bulunan banka çalışanı Encümen Eşref Ayaz'ın ölümü ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Edilen bilgilere göre, olay yerinden kaçan beyaz bir otomobil belirlendi. Polis yaptığı araştırmadan sonra Mardin'in Derik ilçesine bağlı Alanlı Mahallesi'ne kaçtığı belirlenen Mehmet T. ve Orhan A.'yı gözaltına aldı. - ŞANLIURFA