BONSAİ AĞAÇ BUDAMA SANATI…

Bu soğuk kış günlerinde doğaya her zamandan daha fazla ihtiyaç ve özlem duyuyoruz. Bu özlemimizi biraz gidermek ve doğayı evimize taşımak mümkün.. Peki bunu nasıl yapacağız; Bonsai ağaç budama sanatıyla.

Aslında Bonsai ağacına çok yabancı değiliz millet olarak. Seksenlerin ortalarında çekilen, ülkemizde de doksanların başı ve ortasına kadar televizyon kanalarında yayınlanan, ABD yapımı Karate Kid adlı filmde görmüştük. Uzakdoğu kökenli olan karate hocası Bay Miyagi, ABD’li öğrencisi Daniel’e karateyi öğretirken, Bonsai ağacının özelliklerinden bahsetmiş ve başarının sırrı emek ve sabırdan geçtiğini anlatmıştı. Bu hatırlatmadan sora Bonsai’nin tarihçesine değinmek istiyorum.

Bonsai ağaç budama sanatıdır demiştik. Bu budama sanatı Çin’den başlamış, oradan da Japonya ve sonra tüm dünyaya yayılmıştır.

Bonsai sözcüğü Japonca’dır; tabak ve bitki kelimelerinin birleşimidir. ‘Bon’ tabak, ‘Sai’de bitki anlamına gelir. Bonsai ise saksıdaki ağaç anlamına geliyor. Ağaçları özel tekniklerle budayarak, bodur kalmasını sağlayan Bonsai 7-9 yüzyıllarda Çin’den Japonya’ya geçmiş bir budama şeklidir.

Çin’de başlayan ve geçmişi yüzyıllara dayanan ağaçları bodur bırakma sanatının, Japonya’dan ufakta olsa farklılıkları vardır. Çin’de Bonsai değil de, Penjing denir bu budama sanatına. Bonsai’de olduğu gibi saksıda bir tek ağaç yoktur; genelde bir saksıda birkaç minyatür ağaç ve bu ağaçların gölgesinde oturan bir köylü tasvir edilir.

Çin ve Japonya doğaya çok önem veren ülkeler, işte tamda bu sebepten dolayı Bonsai ağaç budama sanatı çıkıyor ve yüzyıllardır da davam ediyor. Bonsai, ‘yaşayan ağaçlara duyulan saygı ve bu ağaçların yaşamasını konu alan bir sanattır.’

Bilindiği üzere gerek Çin olsun, gerek Japonya olsun sanayide çok gelişmişlerdir. Bu gelişmişlik beraberinde şehirleşmeyi de getiriyor. Doğaya saygılı ve bağlı olan şehirli Çinliler ve Japonlar, bu özlemlerini de Bonsai ağaçları vasıtasıyla gideriyorlar.

Bonsai ağacının bakımı nasıldır, nerede, nasıl yetiştirmek gerekiyor birde onlara bakalım.

Bonsai ağaçlarını yetiştirmek özel bir ilgi ve sabır gerektirmektedir. Bonsai ağacı yetiştirirken ağacın doğal özelliğine, toprağın nemliliğine, seçilen saksının özelliğine ve ışığa çok dikkat etmek gerekir.

Bonsai’ler için en ideal saksılar yayvan ve sığ olanlardır. Bonsai’leri yetiştirmek biraz bitki ve bahçe bilgisi gerektirir. Ayrıca Bonsai’lerin genetik yapıları değişmiyor, hangi ağaç türünden geldiyse genetik özelliğini aynen koruyorlar. Sadece özel budama tekniğinden dolayı bodur bir ağaç oluyor.