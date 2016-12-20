EĞİTİM FAKÜLTELERİNE 240 BİN SIRALAMASI…

Eğitim fakültelerine de başarı sıralaması getirildi. Ayrıca bundan sonra YGS’den öğrenci alan öğretmenlik programları da LYS’den öğrenci alacak. Eğitim fakültelerinde yapılacak değişiklilerle alakalı YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç; "Öğretmenlik, özellikli bir meslektir. Öğretmen yetiştiren birincil kurum olan eğitim fakültelerindeki eğitimin niteliğini yükseltmek ve gereksinimlere daha iyi cevap verebilmek amacıyla bir süreç başlatıldı. Bütün bölüm ve ana bilim dalları, eğitim fakülteleri ile işbirliği içerisinde yeni baştan kurgulanıyor" dedi.



Hem eğitim fakülteleri, hem de eğitimimizin genel anlamda gelişmesi için son derece anlamlı ve olumlu bir adımdır. Gelecek nesillerimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz daha donanımlı olmalı tabi ki, bu niteliği arttırmak içinde ÖSYM’de yüksek puan almak şart. Bundan sonra puanı yetiği için eğitim fakültelerini tercih edenler değil, gerçekten eğitimci olmak isteyenler bu fakültelerde okuyacaklar.



Sevgili öğrenciler; bu yıl eğitim fakültelerini istiyorsanız LYS’de 240 bin başarı sırasını yakalamanız lazım. Daha önce YGS’de öğrenci alan öğretmenlik programları, bu yıl hangi puan türünde öğrenci alacak bir bakalım;



-Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı YGS-1 puan türünden, MF-1 puan türüne;



-Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı YGS- 6’dan, TM-2’ye;



- Kimya Öğretmenliği Programı YGS-2’den, MF-3’e;



-Okul Öncesi Öğretmenliği Programı YGS-5’ten, TS-1’e;





- Özel Eğitim Öğretmenliği Programı YGS- 4’ten, TS-1 puan türüne çevrildi.



YÖK’ün önceki yıllarda başarı sıralaması getirdiği programlar ise sırasıyla;



Tıp 40 bin, Hukuk 150 bin, Mimarlık 200 bin, Mühendislikler 240 bin ve son olarak da eğitim fakültelerine 240 bin başarı sıralaması getirildi.

Bir yenilikte İlahiyatta...





İlahiyat Fakültesi’ne başarı sıralaması yok, ama bundan sonra öğrenciler bu fakülteye LYS puanıyla yerleşebilecekler.