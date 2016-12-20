EĞİTİMDE RENKLER…

Bir yazımda renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkisinden bahsetmiş ve yapıların, yapıldığı yerin iklimine ve kültürüne uygun olması gerektiğine değinmiştim.



Bu yazımda Singapur’da inşa edilmiş bir ilkokul binasındanbahs etmek istiyorum. Çünkü bina gerçekten çok detaylı tasarlanarak yapıldığından etkilenmemek elde değil.



Sizlere öncelikle ilkokulun dış cephesini yazmak istiyorum. Gökkuşağının tüm renklerine boyanmış ve bu haliyle ‘lolipop’ şekerine benzetiliyor. Bu durum öğrenme çağında olan ilkokul çocuklarının renkleri öğrenmesi ve okulun daha eğlenceli hale gelmesini sağlıyor.



Okulun inşa edildiği arazinin bir tarafı tepeliklere, diğer tarafı ise caddeye bakıyor. Yani binalar inşa edilirken arazinin doğal yapısına saygılı davranılmıştır.Bina, avlu etrafında tepelerin formuna eğrisel olarak inşa edilmiştir. Bu binaları tasarlayanlar ilkokul çağındaki öğrencilere şu mesajı veriyorlar; Tasarımlarımızda doğaya saygılı olmalıyız.



Bu ilkokulun avlu merkezinde eğime oturtulmuş geniş bir merdiven inşa edilmiştir. Merdiven çocukların açık hava, sosyal aktivitelerini yapacağı yer ve aynı zamanda bir amfi tiyatro olarak kullanılabiliniyor. Bunun yanında çocuk oyun bahçesi ve spor alanı olarak da faydalanılıyor. Ayrıca avlunun iç kısmına asma germe sistemi konstrüksiyonlarla yağmurdan korunma sağlanılıyor. Avlunun orta kısmında kolonların üstüne oturtulmuş köprü, iki yanda yer alan koridorları bir birine bağlıyor.



Binaların dış cepheleri alüminyum panellerle inşa edilmiş. Binaların dış cephesi renk renkken, iç kısmı da sade olarak tasarlanmıştır.



Peki binaların dış kısmı bu kadar renkliyken, iç kısmı neden sade tasarlanmış diye sorabilirsiniz. Dış kısmının renkli olması öğrencilerin teneffüslerde enerjilerini boşaltmak, okulu eğlenceli ve keyifli bulmak ve de sevmek içindir. İç cephesinin sade olmasının nedeni ise, öğrencilerin ders esnasında tüm dikkatlerini derse vermesini ve dikkatlerini dağıtacak herhangi bir şeyden kaçınmak içindir.



Bu harika eğitim alanını inşa eden iki firmadır. Mimari proje Avustralyalı firma Studio 505 ile yerel firma LT&T Architects’in ortak çalışmasıdır.



En büyük temennimiz şu; ülkemizdeki firmalarda başta okul binaları olmak üzere, yaptıkları inşaatlarda bu kadar duyarlı olmaları ve yetkililerin de bu tür ortamları sağlamak için olanak yaratmalarıdır.