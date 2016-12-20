KIŞ DEKORASYONUNA BİRKAÇ ÖNERİ…

Kışın o keskin soğukluğunu iyice hissettiğimiz şu günlerde, zamanımızın büyük bir kısmını ev ve iş yerlerinde geçiriyoruz. Teknolojik gelişmeler hayatımızı birçok konuda kolaylaştırsa da; yaşadığımız mekanların konforunu artırmak ve psikolojik olarak kendimizi daha iyi hissetmemiz için, birkaç dekorasyon değişikliği yaparsanız hiçte fena olmaz.

Değişikliğe halılardan başlayabilirsiniz; yazın kullandığınız rengarenk çiçekli, kelebekli ve gül motifli halıların yerine daha sade desenli ve renk olarak da sıcak renklerin koyu tonlarını seçmelisiniz. Örneğin; kırmızı değil de bordo tonları olan bir halı tercih edebilirsiniz. Bunun dışında halılarınız daha kalın daha tüylü (peluş) olmalı.

Salonunuzda bulunan mobilyalara da birkaç dokunuşla kışa hazır hale getirebilirsiniz. Her ne kadar birçok mekan doğal gaz ile ısınsa bile, kışın vazgeçilmezleri battaniyeleri hem dekoratif, hem de ısınmak için kullanabilirsiniz.

Battaniye tercihiniz kışa uygun kalın olmalı. Benim önerim daha çok yün veya örgülü battaniyeler yönündedir. Renk olarak da sıcak renkler seçilebilinir,bordo, turuncu, kahve, siyah veya gri tonlar tercih edilebilinir. Tabi ki mobilyalarınızın yastık yüzlerini de unutmayın, onları da battaniyelere uygun renk ve desende yünlü veya örgülü seçebilirsiniz.

Kış dekorasyonun olmazsa olmazı biblolarda kışa uygun seçilmeli. Biblolarda önerim çam ağacı ve kar desenlerinden esinlenerek yapılan objeler olabilir.

Kışta olsa doğadan kopmamak ve evinizin içine canlılık ve sakinlik vermesi için kış bitkilerini, yada kışında yaprakları dökülmeyen bitkiler seçebilirsiniz. Örneğin; çam ve zeytin ağacının yanısıra kış bitkisi olan limon, portakal ağaçlarını tercih edebilirsiniz. Çam ağacına bir takım süslemeler yapıp evin daha neşeli hal almasını da sağlayabilirsiniz. Limon ve portakal ağaçlarının yeşil yaprakları zaten müthiş bir görsellik katacak evinize veya işyerinize. Kış dekorasyonunu daha çeşitlendirmek sizlerin elinizde, ama daha detaylı ve bütünleyici bir dekorasyon istiyorsanız muhakkak ki, bir İçmimardan yardım alın.