LYS’DE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER…

Bu yıl LYS’de (Lisan Yerleştirme Sınavı) bazı değişiklikler yapıldı, ama öyle öğrenciyi çok etkileyecek cinsten değil. Bu değişikliklere şöyle kısaca bir göz atalım.

-LYS'de Kısa Cevaplı Soru Dönemi başladı. Bu kısa cevaplı sorularda 4 yanlış bir doğruyu götürmeyecek.

Bu kısa cevaplı soruların kapsamlarına bir bakalım, neden siz öğrencileri çok etkilemeyeceğini daha iyi anlarsınız.

-LYS-1 Matematik testinde 3 soru,

- LYS-2'de Fizik, Kimya, Biyoloji testlerinin her birinde 1'er soru,

-LYS-3'te Türk Dili ve Edebiyatı testinde 2 soru,

-Coğrafya-1 testinde 1 soru,

- LYS-4'te Tarih testi ve Coğrafya-2 testinin her birinde 1'er soru,

-Felsefe grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde ise, tüm adaylar için ortak olan 1’er soru sorulacak.

Yani ucu açık soruları (kısa cevaplı soru) toplasak, ancak 12 soru ediyor. Buda öğrenciyi çok etkilemez diye düşünüyorum. Yani çalışan öğrenci için ucu açık soru olmuş, ucu kapalı soru olmuş, çokta önemli değil. Bu durum çalışmayan öğrencinin bahanesi olur ancak…

Şimdi ise diğer değişikliklere bir bakalım.

- ‘Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından önlisans programlarına sınavsız geçişle yerleştirme işlemi kaldırıldığından, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar önlisans programlarına ek puanları ile yerleştirileceklerdir.’

- Açıköğretim önlisans/lisans programlarına da puan türü geldi. Bu yıl itibariyle adaylar bölümlere puan türüne göre yerleşecekler.

Bir önceki yazımda da değinmiştim; öğretmenliklerin tamamına LYS ile yerleşilecek.

- Öğretmenlik programlarında baraj puanı da 240 bin olarak belirlenmişti.

Ve bir değişiklikte de İlahiyat için;

- İlahiyat programı LYS ile öğrenci alacaktır.

Diğer bir değişiklikte öğrencileri sınava alma süresi ile ilgili. Bu yıl sınavın başlamasına çeyrek kala adayların salona alımı bitmiş olacak. Yani geç kalmamaya özen gösterin.

Bir hatırlatma; YGS başvuruları 18 Ocak’a kadar devam edecek. Hepinize şimdiden başarılar.