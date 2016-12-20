NE KADAR ÇOK TAKDİR-TEŞEKKÜR ALIYORUZ…

20 Ocak Cuma günü karnelerin verilmesiyle ortaöğretimde yarıyıl tatili başladı. Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte yeni bir gündemimiz oldu.

Evet, bildiniz! Neredeyse ortaöğretimde okuyan öğrencilerin yarısına yakınına verilen takdir ve teşekkür belgelerine yapılan olumsuz eleştiriler.

Geçenlerde kaleme aldığım bir yazımda PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Projesi) sonuçlarına değinmiş ve bu yıl yapılan sınavda ülkemizin 72 ülke arasında 50’nci sırada yer aldığına vurgu yapmıştım.

Maalesef ülkemizde yapılan üniversite sınavlarında ise, öğrencilerin yarısı baraj altında kalıyor.

Eleştirilerde tam da bu noktadan geliyor.Bu kadar takdir ve teşekkür alan öğrencimiz var ise,PISA’dan neden 50’nci sıradayız ve üniversite sınavında neden bu kadar öğrenci baraj altında kalıyor. Buradan bakıldığında eleştirileri haklı ve yerinde bulabiliriz.

Diğer taraftan yarıyıl boyunca çalışmış ve bu çalışmanın sonucu takdir ve teşekkür alan öğrenciler ve velileri tabi ki sevinecek ve gururlanacaklar. Yaşımız, mevkiimiz ne olursa olsun yaptığımız işten dolayı başarılı olmak ve bu başarının da birileri tarafında takdir edilmesi bizi mutlu eder ve gururlandırır.

Bu iki durumda bir birine zıt düşüyor. Bu kadar takdir ve teşekkür alan öğrencimiz var, ama sınavlarda başarısızız.

Bu durumun suçluları ne öğrenciler, nede velileri; bu durumun suçlusu tabi ki sistemdir. Bu takdir ve teşekkürlerin içini doldurmak, öğrencileri dünya standartlarında bilgi ve beceriye ulaştırmak sistemin sorumluluğu ve görevidir.

Sevgili öğrenciler ve değerli veliler sizlerde aldığınız takdir ve teşekkürlerin tadını çıkarın,yarıyıl tatilinde gezin, eğlenin, gönlünüzce film ve televizyon izleyin.

Takdir ve teşekkür alan öğrenci sayısı çok olunca karnesi kötü olan öğrenciler pek gündeme gelmedi. Karneleri bu yarıyılda kötü olan öğrenciler, sizlere birkaç öneride bulunmak isterim. Sizlerde bu tatil süresince diğer arkadaşlarınız gibi gezin, eğlenin, iyice dinlenin ama ikinci yarıyıl başlar başlamaz canavar gibi çalışıp ilk yarıyılı telafi edin.