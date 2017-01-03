Başbakanın Irak’a Gidecek Olması

Resmi açıklama yapıldı; Başbakan Irak’ı ziyaret edecek.

Son derece önemli ve isabetli bir adım atılmak üzere verilmiş bir karar.

Ekim 2016 ayında Irak’ta idim ve oradayken, Başika krizinden dolayı doruk noktasında olan Türkiye-Irak gerginliği üzerine, “Başika Krizine Irak’tan Bakış” başlığı ile bir yazı yazmıştım. O zaman Türkiye Irak ilişkileri olmaması gerektiği şekilde kötü idi. Ticaret hacmi git gide daralmış durumdaydı. Bölgede birbirine ihtiyacı olan fakat barışık duramayan iki ülkenin sürtüşmesi kesinlikle kendi lehlerine değildi.

Irak’ın, Türkiye üzerinden işgaline ve ele geçirilmesine daha 2003 yılında vize vermeyen Türkiye, o yıllardan bugüne kadar Irak’ın yaşadığı tüm sıkıntılara uzak durmuş, tarafsız durması bile işgal güçlerinin ekmeğine yağ sürmüştür. İlk yıllarda, devlet politikası olarak Irak’taki ticari faaliyetlere katılmasa da sonradan bu konuda pay almaya yönelen Türkiye, ticari anlamda Irak’ta var olmaya başlamıştır.

2003 yılında işgale karşı çıkarken, 2010 yılına gelindiğinde, işgal edilmiş Irak’ta ticari faaliyetlere yönelen Türkiye, devam eden yıllarda Irak’la olan ilişkiler yönünden ticari faaliyetlerinde de çıkmaza girmiştir. Kötü giden ilişkiler, Irak’ta iş yapan birçok Türk firmasını zora sokmuş, Irak’taki Türk işçilerinin can güvenliği açısından olumsuz neticeler yaratmıştır. Tüm bunların ötesinde, hiçbir tarih diliminde bozulmamış olan iki ülkenin halkları arasındaki ilişkiler, son zamanlarda, Irak’taki bazı çevrelerin tutumuyla, yine o çevrelerde olumsuz bir atmosfere sürüklenmiştir.

Türkiye, işgalin başından bu yana, kararlı bir biçimde Irak’ın yanında olduğunu hissettirseydi, bu tutumu bugün kendisi açısından da iyi olabilirdi. Ortadoğu ülkelerinin içinde bulunduğu zorluklar, kaos, kargaşa, kavga ve bölünmüşlük, din ve mezhep savaşları bugün Türkiye’yi de olumsuz etkilemektedir. Sınır komşularından gelen sığınmacı baskısı, teröre dayalı zarar görme, vs. gibi durumlarda Türkiye’nin de başı dara girmektedir.

Geç atılmış bir adım olsa da, bugün Türkiye’nin, Başbakan düzeyinde, Irak’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek olması son derece olumlu bir adımdır. Bölge ülkelerinin teröre karşı birleşmesi için, bölgede batı hakimiyetine karşı duruş için, İslam birlikteliğinde birleşmek için alınmış önemli bir karardır. Bu ziyaret ile gergin seyreden Türkiye-Irak siyasi ilişkilerinin yumuşaması söz konusudur. Gerilemiş olan ticaret hacminin tekrar artması söz konusudur. Irak’ta faaliyet gösteren Türk firmalarının kendilerini güvende hissetmeleri söz konusudur. Irak’ın batılı işgalcilere karşı bölgede kendini yalnız hissetmemesi söz konusudur. Bölge barışı için çaba gösterilmesi söz konusudur. Ve daha birçok olumsuzluğun olumlu bir havaya girmesi söz konusudur. Önemli bir karar, önemli bir adımdır.

Ortadoğu’da bugün birçok ülkenin kaderi aynı çizgide, benzer sorunlarla boğuşmaktan ibarettir. Ancak benzer mücadelelerde bir araya gelmek yerine ters düşmeyi tercih ettikleri için bölge bir bataklığa dönmüş, terör tüm acımasızlığıyla kendine zemin bulmuş, din savunuculuğu yaptığını zanneden vicdansız gruplar masum halkları hedef almıştır. Dolayısıyla bölgede toplumsal direnç tamamen yok edilmiş, açılan sosyal yaralar kangrene dönmüş, geleceğini sokaklarda, köşe başlarında dilenmekle kurtarmaya çalışan insanlar gerçek dramatik filmlerin kahramanları olmuşlardır. Durum böyle iken, bölgede birbirine sınır komşusu olan ülkelerin birbirine düşmanca tavırları ve geçinememeleri son derece yanlıştır.

Irak’la ilişkiler konusunda ilk adımın veya gerçekleştirilecek olan ilk ziyaretin Türkiye’den gelmesi son derece olumlu ve önemli bir konudur. Bölgede süregiden terör savaşlarının önüne geçilebilmesi için komşu ülkelerin dayanışması yönünden örnek bir karar olabilir. Bunu ilerleyen zamanda, gelişmeler ve sonuçlara bakarak görmek mümkün olacaktır.

Türkiye’nin baştan beri yanlış olan Suriye politikasını da gözden geçirmesi; gerektiği yerde Suriye ile de bir araya gelebilmesi; bölgede fikir, güç ve dayanışma örneği sergilemesi ikinci önemli kararı olacaktır.

Yapılan girişimlerin, ülkeler nezdinde olumlu sonuçlar doğurması dileğiyle.

03.01.2016