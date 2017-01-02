GELEN GİDENİ ARATMASIN…

Koca bir yılı geride bıraktık. Yeni bir yıla girdik. Yeni olan her şey insanoğlunun yaşamında daima bir beklenti yaratır. Yeni umutlar, yeni hayaller, yeni başlangıçlar ve eskisinden daha güzel olması temenni edilir.

2016; ne bölge için, ne de ülke için hiçte hoş anımsanmayacak yığınla olay ve sıkıntıya sahne oldu. 2016, 2015’in ikinci yarısından devraldığı siyasi, ekonomik, iç ve dış politikadaki sıkıntılar, çatışmalar, bombalamalar, binlerce insanın ölümüyle tam bir belirsizlik ve kaos yılı olarak tarihteki yerini aldı.

Görünen o ki 2016’nın, 2015’ten devraldığı kötü mirası, 2017’ye devrettiği gerçeğidir. İstanbul’da ünlü gece kulübüne elini kolunu sallayarak giren saldırgan veya saldırganlar, resmen bir katliama imza attı. Bu 2017’nin de hiç de kolay geçmeyeceği, hatta 2016’yı aratacağı korkusu yarattı.

İnsan ölümlerinin bu kadar fazla olduğu bir ortamda ne işçilerin fikri alınmadan asgari ücretin bin 404 liraya çıkarılmasını, ne her gün akaryakıttan gıdaya, giyim kuşamdan eğitime, yeni Anayasa’nın ne getirip-götüreceğine, ne ülkede yaşayan halklar arasındaki uçurumun her geçen gün açılmasına, ne yereldeki sorunları konuşmaya-tartışmaya, araştırmaya-yazmaya fırsatımız olur, ne de bunlar yeterince karşılık bulur.

Sözün özü yeni yıla iyi girmedik. Yeni yılın ilk saatlerinde tadımız-tuzumuz kaçtı. Umutlarımızın, beklentilerimizin yerini yeniden umutsuzluk, korku ve endişe aldı. Acaba dedik, gelen gideni aratacak mı? Elbette bunu şimdiden kestirmek mümkün olmasa bile, ilk emareler bunu gösteriyor.

Her ne kadar azalsalar da dünyada umudunu yitirmeyenler, barış ve kardeşlik isteyenler, insanlar arasında ayrım yapmayanlar, her zamankinden daha fazla sesini çıkartmalı-kenetlenmeli ve 2017’nin, 2016’dan daha kötü bir yıl olmasını engellemeli…

BİRKAÇ SORUN…

Diyarbakır ve bölgedeki kentlerde yaşanan sorun ve sıkıntıları gündeme getiremiyor ve sürekli olarak ertelemek zorunda kalıyoruz. Aslında bu bizden kaynaklanmıyor. Bu tamamen bizim dışımızda gelişiyor. Son olarak İstanbul’da yaşanan katliam, yine yereldeki sorunları ikinci plana itmemize neden oldu.

Ama yine de birkaç soruna değinmek istiyorum. Bazı okurlarım gerek elektronik posta yolu ile gerekse sokakta yakalayarak Sur’daki çatışmalar nedeniyle evlerini terk eden vatandaşların durumunu gündeme getirmeyişimizden yakınıyorlar.

Sur’da halen bazı mahallelerinde sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Çatışmalar nedeniyle evlerinden ve işyerlerinden çıkan aileler ve esnaflar, devletin yaptığı yardımların yetersiz olduğunu, yardımların ayrım gözetilerek yapıldığını öne sürerek, geleceklerinin net bir şekilde ortaya konmasını bekliyorlar.

Bir başka sıkıntı ki, bu sıkıntı Urfa’dan Mardin’e, Diyarbakır’dan Van’a kadar tüm bölge kentlerindeki esnafı direk ilgilendiriyor. Bu konuda da çok sayıda elektronik posta alıyoruz, bölgedeki esnaf odalarının şikayetlerini dinliyor ve haberleştiriyoruz.

Geçtiğimiz günlerde bölgedeki kentlerde bulunan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin sıkıntılarını gidermek için kredi verileceği açıklandı ve bu büyük memnuniyetle karşılandı. Ancak esnaflar, zor şart ve prosedürler nedeniyle bunun hedefe ulaşmadığından yakındılar.

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birlik Başkanı Alican Ebedinoğlu, konuyu gündeme getirerek, ‘Esnafa verilen vaatler her zaman olduğu gibi yine boş çıktı. En son KOSGEB aracılığıyla 50 bin lira faizsiz kredinin verileceği Başbakan tarafından açıklandı.

Günlerdir KOSGEB kredilerinin küçük esnaf ve sanatkara verile bilmesi için yapmış olduğumuz mücadele maalesef sonuçsuz kaldı. Bu krediyi almak için umutlanıp emek veren yaklaşık bin 480 kişi başvurdu. Fakat kredi sadece 170 kişiye verildi. Krediyi almaya hak kazanan kişilerin büyük bir kesimi ise ticari işletmelerdir. Maalesef esnafımıza yeni bir hayal kırıklığı daha yaşatılmıştır’ diye sitemini dile getirdi.

Sevgiyle kalın.