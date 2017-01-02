ROBOSKİ ANITINI KİM NEDEN KALDIRDI?

Günümüzde Türkiye, İran, Irak ve Suriye’de yaşayan Kürtler, Mezopotamya topraklarında yerleşik olarak yaşayan en eski ve kadim halklardan biridir. Kürtlerin bir bölümü Kasr-ı Şirin anlaşmasıyla İran topraklarında, Lozan Anlaşmasıyla da Türkiye, Irak ve Suriye topraklarında kaldı. Kürtlerin istemi dışında yaşanan bu ayrışma akrabaları, komşuları hatta aileleri bile birbirinden ayırdı.

Tarihçiden birçok bilim insanına, yazarından birçok aydına kadar ‘cetvelle çizilen sınır’ diye tabir edilen topraklarda insanlar, yüzlerce yıl birbirlerine hasret ve özlemle yaşadı ve halende yaşıyor. Kürtler, her parçada farklı zorluklar yaşasalar da sınırları aşarak birbirlerine gitti, ticaret yaptı, kız alıp verdi ve birbirleriyle olan bağları hiçbir zaman koparmadı.

Doğal olarak bu bölünmüşlüğün verdiği zorluklar, birçok acının yaşanmasına ve bu acıların hikayelere, masallara, destanlara dönüştüğünü görebiliriz. Bunlardan biri de yakın tarih de yaşanan ‘Roboski veya Uludere Katliamıdır.’

‘Roboski katliamı’, son birkaç günden bu yana Diyarbakır’da yeniden gündem oluşturdu. Bilindiği gibi ‘Roboski veya Uludere Katliamı’ 28 Aralık 2011’de Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu yani Kürtçe ismiyle Roboski’de yaşandı.

Irak Kürt Bölgesindeki akrabalarıyla kaçakçılık (sınır ticareti) yapan ailelerin çocukları, o gece 38 kişi ile akaryakıt ve çay yüklü 50 katırla köylerine geri dönerken savaş uçakları tarafından PKK’li diye bombalandı. Bu acı olayda 19’u henüz reşit olmayan çocuk 34 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Bu olay hem ülke, hem de dünya kamuoyunda uzun süre tartışıldı. Dönemine göre farklı boyutlarda tartışılan ‘Roboski Katliamı’, mağdur aileler tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşındı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY’nin yaptığı gündeme gelen ‘Roboski Katliamı’, şimdi de Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesindeki ‘Roboski Anıtı’nın kaldırılmasıyla gündem oluşturdu.

Ortasında ağıt yakan anne, çevresinde ise bombaları simgeleyen figürlerin bulunduğu ‘Roboski Anıtı’; Demokratik Bölgeler Partili Diyarbakır merkez Kayapınar ilçe Belediyesi’nin 2013 Ağustos’ta yaptığı meclis toplantısının ardından Rojava Parkı’na yaptırıldı. Birkaç ay sonra Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ağıt yakan kadın heykelinin kaldırılması tepki çekmiş ve yapılan açıklamada tahrip olan heykelin bakım ve onarım için kaldırıldığı belirtilmişti. Şimdi ise anıt tamamen kaldırıldı.

Anıtın kaldırılması ile ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, vatandaşların bir kısmı belediyeye kayyım atanmasının ardından anıtın polisler tarafından kaldırıldığını iddia etti. Bazı vatandaşlar ise, anıtı kaldırmanın yanlış olduğunu dile getirerek anıta, FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen katliam yazısı yazılması istendi.

Anıt kaldırıldı, konuyla ilgili açıklama yok, dedikodu çok. Anıtı kim neden kaldırdıysa çıkıp bir açıklama yapmalı. Yoksa bu olay daha çok tartışılır ve herkes kendine göre yorum getirir.

Sevgiyle kalın.