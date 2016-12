İyilik ve Takva

Böylece "Eğer siz emri bil maruf ve neyhi anil münkeri terk eder ve hatta tam tersine harekete ederek kötülükleri ve kötüleri sever ve savunursanız Allah bunun peşin cezası olarak en şerli ve en zalim olanlarınızı sizin başınıza idareci olarak musallat edecek, sizi zillet ve esarete düşürecek, artık en haklı ve en hayırlı isteklerimiz ve müracaatlarımız ile devlet kapısından geri çevrilecek ve Allah katında da dualarımız asla kabul edilmeyecektir."hadisinin hakikati ortaya çıkmaktadır.

Halbuki mü'minlere "iyilik, ibadet ve takva üzerine yardımlaşmaları, hakta ve hayırda yarışmaları emredilmiş, sonu zulüm, haksızlık ve hayasızlıkla bitecek işlere ve kişilere asla taraf olmamaları bildirilmiştir.

Çünkü "Her kim güzel ve hayırlı bir işe aracılık ve taraftarlık ederse onun da o sevaptan hissesi vardır. Her kim de kötü ve zararlı bir işe aracı ve yardımcı olursa o da günaha ortaktır. Allah elbette herşeyi gözetip karşılığını verecektir."

Her bir insan dinine ve namusuna karşı olmamak şartıyla ancak kendi nefsine karşı yapılan haksızlık ve saygısızlıkları affedebilir, bu bir fazilet sayılabilir. Fakat milyonlarca insanın maddi ve manevi hukukuna tecavüz eden, millete ve memlekete hıyanet eden mason ve münafık siyasileri bağışlamak ve hoş görmek ise en büyük cinayettir.

Evet Nemrutlar, Firavunlar ne kadar adi ve aşağı ise onları omuzlarında taşıyan ve alkışlayanlar onlardan daha sefil ve suçludurlar.

Zulmü alkışlayan ve batıla uyanların acı akıbetlerini haber veren şu ayetle sözümüzü bitirelim..; "Bu dünyada kendisine tabi olunan batıl liderler ahiret azabını gördüklerinde, aldatıp peşine taktıkları kimselerden alakayı kesip uzaklaşırlar. (Bunun üzerine) batıla uyanlar "Ah keşke bir kere daha geri dönmemiz mümkün olsaydı da biz dünyada aldatıp sapıtan ve burada bırakıp uzaklaşan kimselerden biz de alakayı kesip uzak dursaydık." diye hayıflanırlar. Böylece Allah (c.c.) işledikleri bütün amellerini hasretler (üzüntü ve pişmanlık kaynağı) olarak onlara gösterecektir. Yani ömür boyu işledikleri hayırlı amel ve ibadetleri batılı seçmelerinin ve zulmü desteklemelerinin günahına kefaret olarak yetmeyecek ve cehennemi boylayacaklarından üzüntü ve pişmanlık içinde kıvranacaklarındandır.