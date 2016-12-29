Yeni asgari ücret zammı açıklandı

ŞANLIURFA (RUHA AJANS) – Çalışma Bakanı Müezzinoğlu, asgari ücretin yeni yılda net 1404 lira olacağını açıkladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu başkanlığında dördüncü kez toplandı. Toplantıda, işçi kesimini temsil eden Türk-İş heyetine Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TİSK heyetine ise Yönetim Kurulu Üyesi Metin Demir başkanlık yaptı. Bakan Müezzinoğlu toplantı sonunda rakamı açıkladı.Asgari ücretin yeni yılda da yılın tamamı için belirlendiğini kaydeden Müezzinoğlu, yapılan görüşmelerin ardından yeni yılda asgari ücrete yaklaşık yüzde 8 artış yapıldığını söyledi.Bakan Müezzinoğlu, asgari ücretin 2017 yılında brüt bin 777 lira 50 kuruş, net bin 404 lira 6 kuruş olduğunu açıkladı.