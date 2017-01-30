Yeni işçiye her ay 700 lira!..

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Çalışma Hayatında Milli Seferberlik programı kapsamında Rize ziyaretinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik"
programı ile ilgili olarak, "Bir işverenimiz bu programdan yararlanmak adına bir işçiyi dahi yanına alırsa birinci yıl asgari ücretin yüzde 50'si, ikinci yıl asgari ücretin yüzde 25'i kadar kendisine destek vereceğiz"
diye konuştu.
Böylece ilk yıl işçiler için her ay 700 lira ödenecek. İkinci yıl ise bu ödenek 350 lira olarak uygulanacak. bu teşvikler kadın işçilerde daha da artarak uygulanacak.
Yeni iş kuranlara da vergi indirimi verilecek.