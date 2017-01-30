Bugun...


Yeni işçiye her ay 700 lira!..
İlk yıl işçiler için her ay 700 lira ödenecek. İkinci yıl ise bu ödenek 350 lira olarak uygulanacak...

facebook-paylas
Tarih: 30-01-2017 19:05
Yeni işçiye her ay 700 lira!..
+ -
Takvim'de yer alan habere göre Çalışma Hayatında Milli Seferberlik programı kapsamında Rize ziyaretinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı ile ilgili olarak, "Bir işverenimiz bu programdan yararlanmak adına bir işçiyi dahi yanına alırsa birinci yıl asgari ücretin yüzde 50'si, ikinci yıl asgari ücretin yüzde 25'i kadar kendisine destek vereceğiz" diye konuştu.

Böylece ilk yıl işçiler için her ay 700 lira ödenecek. İkinci yıl ise bu ödenek 350 lira olarak uygulanacak. bu teşvikler kadın işçilerde daha da artarak uygulanacak.

Yeni iş kuranlara da vergi indirimi verilecek.





YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZ

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Yeni işçiye her ay 700 lira!..Yeni işçiye her ay 700 lira!..
Ev sahipleri dikkat! 10 bin TL cezası varEv sahipleri dikkat! 10 bin TL cezası var
Yapılandırmada Detaylar Belli Oldu!Yapılandırmada Detaylar Belli Oldu!
İnternetten Araba Satışları Galericileri Vurduİnternetten Araba Satışları Galericileri Vurdu
Sicil affından kimler faydalanabilecek?Sicil affından kimler faydalanabilecek?
Güneydoğulu Turizmciler Gelecekten UmutluGüneydoğulu Turizmciler Gelecekten Umutlu
Esnafa Sıfır Faizli KrediEsnafa Sıfır Faizli Kredi
Elektrikte ‘kara liste’ dönemiElektrikte ‘kara liste’ dönemi
Torun Bakan Büyükanneye 420 TL Maaş Torun Bakan Büyükanneye 420 TL Maaş
Altın, Dolar Yüzünden YükseliyorAltın, Dolar Yüzünden Yükseliyor
FOTO GALERİ
Tüm Galeriler
« Geri İleri »
 
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
Tüm Videolar
« Geri İleri »
 

Sitemizdeki yazı , fotoğraf ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Copyright © 2017 Urfa Haber Tüm Hakları Saklıdır.
YUKARI