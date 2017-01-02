Yenilenen Mercedes-Benz CLA Türkiye’de

89 g/km’lik CO2 emisyon salınım değeriyle Mercedes-Benz CLA verimlilik şampiyonluğunu ilan ediyor. Dört silindirli turbo AMG motoru ile 2014 ve 2015 yılında 1,8 - 2,0 litre sınıfında “Yılın Motoru” ödülünü alan otomobil, Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC versiyonunda sunduğu yüksek performans özelliği ile bir kez daha kendi sınıfında öne çıkıyor.

Yeni tamponlar, standart olarak sunulan parlak siyah renkli elmas görünümlü ön ızgara ve yeni hafif alaşım jantlarıylasportif tasarımı daha da ön plana çıkarılan yeniMercedes-Benz CLA Türkiye’de satışa sunuldu. Sadece dış tasarımda değil iç tasarımda da birçok yenilik ile sürücü ve beraberindeki yolcuları karşılayan Mercedes-Benz CLA,yeni koltuk döşemeleri, iç süslemeler ve krom kumanda elemanlarının yanı sıra LED yüksek performanslı farlar, HANDS-FREE ACCESS ve gelişmiş akıllı telefon entegrasyonu gibi özellikler ile konfor ve güvenliği bir üst seviyeye çıkartma imkanı sunuyor. 109 PS / 80 kW gücündeki CLA 180 d BlueEFFICIENCY Edition, 89 g/km’lik CO2 emisyon salınım değeriyle verimlilik şampiyonluğunu ilan ediyor. Coupé ve Shooting Brake olarak sunulan Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC modelleri ise sadece tasarımlarıyla çok daha dinamik bir görünümsunmakla kalmıyor, aynı zamanda 381 PS (280 kW) güç ve 475 Nm tork değerleri ile sınıfının en yüksek performanslı otomobilleri olarak öne çıkıyor.

Yenilenen CLA güçlü ve sportif tasarım çizgileriyle son derece özgün ve dinamik bir görsel şölen ortaya koyuyor. Ayrıca CLA Shooting Brake direksiz yan camları ile coupékarakteri sergilerken aynı zamanda bir stationwagon otomobilin sahip olduğu geniş fonksiyon ve kullanım alanı ile de bu sınıfta benzersiz bir yapı sunuyor.

Mercedes-Benz tasarımcıları yenilemekapsamında CLA modelinin tasarımınıbüyük bir titizlikle ele aldılar ve daha da keskin hale getirdiler. Yenilenen CLA’nın tüm versiyonlarındaparlak siyah renkli elmas görünümlü ön ızgara artık standart olarak sunuluyor. Ön tampona entegre edilen gümüş, siyah veya krom alternatiflerine sahip yeni çıta ile kalite algısı daha da yükseliyor. Arka tamponu ise egzoz yuvalarının arasına entegre edilen krom veya siyah (GecePaketi’nde sunuluyor) renkli çıta süslüyor. Tampona entegre edilmiş olan egzoz çıkışlarıdaha geniş bir görünüm sunarken aynı zamanda birçok detay ile birlikte kalite algısını da yükseltiyor.

Yeni metalik kavansit mavisi ile renk çeşitliliği daha da arttırılıyor ve yeni jant alternatifleri sunuluyor. AMG tasarım konseptine özel siyah veya titan gri ana renk ile parlak tornalanmışyeni 5 kollu alaşım jant da dahil her biri 18 inç 5farklı hafif alaşım jant alternatifi bulunuyor.

Mercedes-Benz CLA, diğer modellerde yeni kullanılmaya başlanan birçok yardımcı ve güvenlik donanımları ile yollara çıkıyor. Standart olarak sunulan ve önden çarpmaya karşı sürücüyü görsel ve işitsel olarak uyaran ve olası bir çarpmayı engellemek üzere otonom olarak fren yapan aktif frenyardımcısıda (daha önce COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS olarak adlandırılıyordu) bu özelliler arasında. Bir diğeri ise farklı sürüş modlarına sahip, sürücüye tek bir düğme hareketi ile sürüş stilini belirleme imkanı sunan DYNAMIC SELECT özelliği. Bu özellik ile seçilen sürüş moduna bağlı olarak motor, şanzıman ve direksiyon karakteristiği değişiyor. Ayrıca12 farklı renk alternatifi ile yaşam alanını kişiselleştirme olanağı sunan ambiyans aydınlatması da yenilenen CLA’da sunulmaya başlandı.

Yeni iç mekan: daha zarif ekran, yeni süslemeler ve krom kumanda elemanları



Yeni koltuk döşemeleri, yeni süslemeler ve krom kumanda elemanları CLA’nın iç mekanının kalite algısını daha da yükseltiyor. İç mekandaki en önemli yenilik olarak çok daha ince ve zarif bir tasarıma sahip, yeni bir ön camla donatılan ve konsoldan bağımsız duran 8 inç büyüklüğündeki merkezi medyaekranı öne çıkıyor.Yeni kadranlı ve kırmızı ibreli gösterge paneli sadece daha şık bir görünüm sunmakla kalmıyor, aynı zamanda daha okunaklı yapısıyla sürücünün kullanımınıkolaylaştırıyor. AMG paketli otomobillerde standart olarak sunulan kapı döşemelerine entegre, elektrikli ve hafızalı ön koltuklara ait gümüş krom kumanda elemanları ve çerçevesi kadar orta konsoldaki saklama gözünün krom çerçevesi de detaya gösterilen özenin yansıması niteliğinde.

Dokuma desenli yeni iç süslemeler, mat siyah dişbudak ağacı (exclusive paketi ile birlikte), siyah DINAMICA mikrofiber (AMG tasarım konsepti ile birlikte isteğe bağlı olarak)ve petek dokulu alüminyum gibi iç süsleme seçeneklerigörsel bir şöleni beraberinde getiriyor. Exclusive paketi ile birlikte isteğe bağlı olaraksahra beji/siyah renk kombinasyonunda yeni deri döşemeler sunulurken, Urban paketindeise kristal grisi veya siyah ARTICO suni deri ile Maringa kumaş kombinasyonludöşemeler sunuluyor. Tercihini siyahtan yana kullananlar için beyaz veya mavi desenalternatifleri de mevcut.

Donanım: Standart olarak sunulan yüksek performanslıLED farlar

Yenilenen CLA modelinde yüksek performanslı LED farlar standart olaraksunuluyor. Söz konusu farlar Xenon ile kıyaslandığında günışığına çok daha yakın bir aydınlatma sağlıyor ve bu özelliği ile gece sürüşlerinde sürücüyü daha az yoruyor. Kısa hüzmeli farlarda sadece 34Wenerjitüketen farlar,LED teknolojisi sayesinde Xenon ile kıyaslandığında yaklaşık yüzde 60 ve halojen ile kıyaslandığında yüzde 70 daha az enerji tüketiyor.

Kısa hüzmeli farlar LED projeksiyon teknolojisini kullanırken, uzun farlar ise yansıtma teknolojisini kullanıyor. Sinyal lambaları, gündüz farları ve park lambaları çok fonksiyonlu yapıya entegre edilirken, yine bu yapı “Coming Home” fonksiyonunu da yerine getiriyor. Kullanılan LED teknolojisi sayesinde araç kullanımıboyunca herhangi bir ampul değişimine gerek kalmıyor.

Yüksek performanslı LED far donanımı ile birlikte seviye ayarlı arka stop lambaları da devreye giriyor. Arkadan gelen sürücüyü rahatsız etmemek için sistem seviye ayarı yapıyor ve gündüz, gece sürüşü ve gece park olmak üzere fren lambalarının ve sinyal lambalarının gücünü 3 kademe olarak ayarlıyor.

İsteğe bağlı donanım listesinde yer alan HANDS-FREE ACCESS kullanım kolaylığı sağlıyor ve özellikle bagaj erişimini kolaylaştırıyor. Yeni CLA sahipleri, elleriyle dokunmadan bagaj kapağını açabiliyorlar; bunun için arka tamponun altına doğru ayaklarını uzatmaları yeterli. HANDS-FREE ACCESS donanımınaaynı zamanda KEYLESS-GO KonforPaketi kapsamında sahip olunabiliyor.

İsteğe bağlı olarak sunulan gelişmiş akıllı telefon entegrasyonu sayesinde Apple CarPlay®üzerinden iPhone®,Android Auto™ üzerinden Android akıllı telefonlar araca entegre edilebiliyor. Sesli komut imkanı tanıyan sistem ile kullanıcı aynı zamanda arzu ettiği telefon fonksiyonlarını araç kumanda elemanlarıyla kontrol edebiliyor. Böylece sürüş güvenliğini tehdit etmeden telefonunu güvenle kullanabiliyor.

Daha önce isteğe bağlı olarak kullanıma sunulan Konfor-Telefon özelliğine ek olarak Universal-Telefon-Paketi’ndebir adet akıllı telefon tutucu ile çakmak soketi ve mikro USB soketine sahip iki adet şarj kablosu bulunuyor. LTE uyumlu telefonun harici antene bağlantısı ise kendiliğinden gerçekleşiyor.



Motor: 89 g /km CO2 değeriyle yeni verimlilik şampiyonu

Sadece 6 ileri oranlımanuel şanzımanla kombine edilen 109 PS (80 kW) güce sahip CLA 180 d BlueEFFICIENCY Edition verimlilik şampiyonluğunu ilan ediyor. Yakıt tüketimini düşüren önlemler ve etkin aerodinamik gövde sayesinde CLA ve CLA Shooting Brake 3,5 ve 3,6 lt/100 km’lik NEFZ-ortalama tüketim değerine ve 89 ve 94 g/km CO2 emisyon değerine imza atıyor.

Tercihini dört tekerlekten çekişten yana kullanmak isteyenler için yeni CLA 220 4MATIC devreye giriyor. 1.991 cc hacimli dört silindirli benzinli motor 184 PS (135 kW)güç üretiyor ve gücünü 7G-DCT şanzımanla tekerleklere aktarıyor.