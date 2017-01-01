Yılbaşı çekiliş sonuçları belli oldu! İşte 2017 MPİ sorgulama ekranı

2017 MPİ (Milli Piyango İdaresi) tarafından merakla beklenen yılbaşı çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz büyük yankı uyandırdı. Milyonların hayallerini süsleyen MPİ yılbaşı çekilişinin açıklanmasıyla beraber milyonlar büyük ikramiyenin kendilerine çıkıp çıkmadığını kontrol etmek için internete akın etti.

Her yıl gerçekleştirilen MPİ çekilişindeki büyük ödül herkesin hayallerini süslüyor. Peki bu yıl 2017 MPİ talihlileri kimler oldu? İşte 2017 yılının MPİ sonuçları...

MPİ'nun yılbaşı büyük ikramiyesi çeyrek bilete isabet etti. Talihlilerin biletlerinden 3'ü İstanbul, 1'i Antalya'da satıldı.



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AMORTİLER 0 VE 5 OLDU

MPİ'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yılki amorti numaraları 0 - 5 oldu.

MPİ 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 10 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 10 milyon liralık ikramiye "0550921" numaralı bilete isabet etti. Özel çekilişte 5 milyon liralık ikramiye ise "9066659" numaralı bilete isabet ederken, 2 milyon liralık ikramiyenin şanslı numaraları "8932892", 1 milyon liralık ikramiyenin şanslı numaraları da "6835248" oldu.

MPİ SONUÇLARI'NA GÖRE 60 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

2796288

MPİ SONUÇLARI'NA GÖRE 10 MİLYON TL KAZANAN NUMARA

0550921

MPİ SONUÇLARI'NA GÖRE 5 MİLYON TL KAZANAN NUMARA:

9066659

MPİ SONUÇLARI'NA GÖRE 2 MİLYON TL KAZANAN NUMARA:

8932892

MPİ SONUÇLARI'NA GÖRE 1 MİLYON TL KAZANAN NUMARA:

6835248

MPİ SONUÇLARI'NA GÖRE 500 BİN TL KAZANAN NUMARA:

2566180

Türkiye’nin dört bir yanından heyecanla beklenen 2017 yılı MPİ yılbaşı çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından bu seneki yılbaşı ikramiyesi 60 milyon lira olarak belirlendi. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık 2016 tarihinde noter huzurunda yapıldı. Yılbaşı çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi tutturan talihliler 2017 yılına milyoner olarak girmiş olacak…



2017 yılbaşı çekilişi ile ilgili resmi sonuçlar Milli Piyango resmi internet sitesinde yayımlanmaktadır. Biletinizi mutlaka www.millipiyango.gov.tr adresinden veya resmi bayilerdeki çekiliş sonuçları listesinden ikramiye kazanıp kazanmadığının kontrol edebilirsiniz.



2017 MPİ (MİLLİ PİYANGO İDARESİ) ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



2017 MPİ çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin http://www.millipiyango.gov.tr/ resmi internet sitesinden de sorgulanabilecek. Sadece çekiliş tarihi ve bilet numarasını girerek sonuca kolayca ulaşabilirsiniz.

MPİ bileti sorgulama için hem internetten hem de telefonla biletinize ikramiye vurup vurmadığını hızlıca öğrenebiliyorsunuz. İnternet bağlantılarının oldukça sıkıntılı olduğu şu dönemde telefonla sorgulama yapmanın daha hızlı sonuç verecektir.

TELEFONLA MPİ BİLET SORGULAMA İŞLEMİ

MPİ İdaresi Sesli İkramiye Bilgi Hattı’nı arıyorsunuz. Numarası: (0 312) 285 90 66 MPİ biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek için 1’i tuşluyorsunuz. MPİ biletiniz üzerindeki çekiliş tarihini gün, ay ve yıl olmak üzere giriyorsunuz. 0 tuşlayarak tarihin doğruluğunu onaylıyorsunuz. (Tarihi yanlış girdiyseniz 1’e basarak tekrar girme şansınız var) MPİ biletinizin üzerindeki numaraları giriyorsunuz. Girdiğiniz numaranın onayı için 0’ı tuşlamanız isteniyor.

MPİ biletinize ikramiye çıkmışsa tebrik mesajı alıyorsunuz.

Eğer birden fazla bilet satın aldıysanız 1’i tuşluyorsunuz. Başka bir çekiliş tarihine ait bileti kontrol etmek isterseniz 2’yi tuşluyorsunuz. 9’u tuşlayarak ta Milli Piyango ikramiye bilgi hattından çıkıyorsunuz.