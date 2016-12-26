Yılmaztekin, CHP'yi Eleştirdi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, "Bir taraftan 'demokrasi demokrasi' diyeceksin, ağzından düşürmeyeceksin öte taraftan demokratik yöntemlerle alınan bir karara hakaretlerle karşı çıkacaksın. Bununla da yetinmeyecek küfür edeceksin. Bunun utanç tablosu olduğunu düşünüyorum" dedi.

AK Parti'li Yılmaztekin, TBMM'de yaptığı basın toplantısında kendisinin CHP Grup Başkanvekili Engin Altay tarafından sözlü ve fiziki müdahaleye maruz kaldığını öne sürdü. Yılmaztekin, CHP milletvekillerinin komisyonun aldığı kararın incitici bir şekilde değersizleştirmeye ve alay etmeye çalıştıklarını belirterek, bu esnada CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın sözlü ve fiziki müdahalesine maruz kaldığını söyledi. Yılmaztekin, "Kişinin rütbe-i aklının sözünde görüldüğü ve kem sözün sahibine ait olduğu düşüncesiyle hareket ederek, gerekli yasal işlemleri başlatacağımızı ve cezai müeyyideleri gerçekleştirilinceye kadar konunun takipçisi olacağımızı bildirmek istiyorum. Ancak şaşırmadım. Çünkü biz CHP'nin hukuk tanımazlığı ile ne yazık ki ilk defa karşılaşmıyoruz. Bir taraftan 'demokrasi demokrasi' diyeceksin, ağzından düşürmeyeceksin öte taraftan demokratik yöntemlerle alınan bir karara hakaretlerle karşı çıkacaksın. Bununla da yetinmeyecek küfür edeceksin. Bunun utanç tablosu olduğunu düşünüyorum. Millete gitmekten korkanlar, böylesine ucuz yöntemlerle bir engelleme çabası içerisindeler" ifadesini kullandı.