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Yüksekdağ'ın Katıldığı Eylem Sonrası Şüpheli Cisim Bomba Paniğine Neden Oldu
HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın da katıldığı Ankara'daki patlamanın protesto edildiği etkinlik sonrası kavşağa bırakılan bir cisim, bomba paniğine neden oldu.

Yüksekdağ'ın Katıldığı Eylem Sonrası Şüpheli Cisim Bomba Paniğine Neden Oldu
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Mersin'de Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın da katıldığı Ankara'daki patlamanın protesto edildiği etkinlik sonrası kavşağa bırakılan bir cisim, bomba paniğine neden oldu. Fünye ile patlatılan cismin motor karbüratör parçası olduğu tespit edildi.

Ankara'da 97 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı Mersin'de Emek ve Demokrasi Platformu tarafından protesto edildi. İstasyon meydanında başlayıp Özgür Çocuk Parkı'nda sona eren etkinliğe konuşmacı olarak HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ da katıldı. Katliamda ölenlerin fotoğrafının üzerlerine karanfil bırakılıp etkinliğin sonra ermesi ve kalabalığın büyük çoğunluğunun dağılmasının ardından parkın hemen yanında bulunan kavşaktaki taş üzerine bırakılan bir cisim, bomba paniğine neden oldu.

Polis ekipleri vatandaşları uzaklaştırıp caddeyi trafiğe kapatırken, çevreyi emniyet şeridine aldı. Bomba imha uzmanları tarafından cisim, fünye ile patlatıldı. Patlatma sırasında çevrede panik yaşanırken, cismin motor karbüratör parçası olduğunun anlaşılması ile herkes rahat bir nefes aldı.

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