Yurtdışında lise eğitimine rekor başvuru

Yurtdışında eğitim 2000’li yıllardan bu yana artan bir ilgiyle aileler ve gençler tarafından takip ediliyor. Pek çok genç; üniversite, yüksek lisans ve doktora eğitimleri için yurtdışı üniversiteleri tercih ederken bu yıl lise düzeyindeki gençlerin ve ailelerinin yurtdışında eğitime rekor bir ilgi gösterdiği gözlemlendi.

2002 yılından bu yana her yıl 2 kez olmak üzere düzenli bir şekilde organize edilen IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları bu yıl 30. Kez kapılarını açıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ön başvuru toplayan IEFT, her yıl olduğundan daha farklı bir sonuçla karşılaştı... Genellikle üniversite öğrencilerinin ağırlıklı olarak başvuruda bulunduğu fuara, bu yıl lise düzeyinde öğrencilerden ve ailelerinden yoğun bir katılım olması dikkatleri çekti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Deniz Akar; “15’inci yılına girdiğimiz ve bu yıl 30’uncu kez kapılarını açacağımız fuarımızda 20 ülkeden 200’e yakın eğitim kurumu bir araya geliyor. Her yıl üniversite düzeyinde yüzlerce öğrencimizi yurtıdışında eğitime göndermeye alışkın bir kurumuz. Tabi yüzdesel olarak daha düşük olmak kaydıyla lise düzeyinde de öğrenci gönderiminde bulunuyorduk fakat bu yıl gelen ön başvuru formlarından fark ettik ki lise düzeyinde gencimiz ve ailelerinin yoğun bir ilgisiyle karşı karşıyayız… Bu yıl ülkemizin 4 farklı şehrini gezeceğimiz fuarımızda gelen başvurular neticesinde ilk hesaplarımıza göre 20 bine yakın gencimizi ve ailelerini ağırlamayı bekliyoruz. 20 bin ziyaretçimizin önemli bir bölümünün de lise düzeyinde öğrenciler olacağını size söyleyebiliriz. Zannediyoruz ki son dönemde ülkemizde yaşanan gelişmeler neticesinde ülkemizdeki eğitim kurumlarına olan ilgi maalesef zayıfladı… Kapatılan okullar, sınav sistemlerinden yaşanan kayırmaların ortaya çıkartılması, aileleri ve gençleri yurtdışında eğitime itiyor. Aileler güvenecekleri, ileride çocukları mezun olduğunda herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmayacakları okulları bulmak istiyorlar. Biz de deneyimli kadromuzla onlara bu konuda elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi.

Türk Aileler Çocuklarının Yurdışınde Eğitim Almasını İstiyor

Dünya çapında faaliyet gösteren özel bir bankanın, farklı milletlerden aileler arasında yapmış olduğu araştırmaya göre; Türk ailelerinin yüzde 83’ü çocuklarını yurtdışında okutmak istiyor. 16 ülke genelinde yapılan araştırma; katılımcı ailelerin yüzde 77’sinin çocuklarını yurtdışında okutmak istediğini gösteriyor.

Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Meksika ve Türkiye gibi pazar değeri yüksek olan ülkelerin yer aldığı araştırmada; ebeveynlerin çoğunluğunun çocuklarını eğitim için yabancı ülkelere göndermeyi düşündüklerini gözlendi. Ebeveynlerin % 64’ü yurtdışı eğitimi lisans için düşünürken on ebeveynden yedisi yüksek lisans eğitimi için yurtdışını tercih edeceğini belirtiyor.

Ailelerin çocuklarını yurtdışında okutma isteği Asya ülkelerinde daha yüksek oranda gözlemleniyor. Malezya’daki her beş aileden dördü, Hong Kong, Endonezya ve Singapur’daki dört aileden üçü çocuklarını daha iyi eğitim alabilmeleri için denizaşırı ülkelere göndermeye razıyken; Kanada, Avustralya ve Fransa’daki ailelerin yalnızca yarısı bu fikre sıcak bakıyor.

Aileler; çocuklarının daha iyi bir eğitim alması, farklı ülke kültürlerini deneyimlemeleri ve dünyayı anlamaları için yurtdışında okumalarını arzu ettiklerini belirtiyor.

Hindistan (%88), Türkiye (%83), Çin (%82) ve Malezya (%82) ise yüksek lisans için çocuklarını yurtdışına göndermek isteyen ailelerin vatandaşı olduğu ülkeler sıralamasında başı çekiyor.

Yurtdışı Eğitim Sektörüne Dair Rakamlar:

-OECD raporlarına göre 4,3 milyon öğrenci kendi ülkesi dışında bir ülkede eğitim yapmaktadır. Bu sayı 1990’lı yıllarda 1,3 milyonken, 2025 yılında bu sayının 8 milyona ulaşması tahmin edilmektedir. Bu rakamlar sektörün ne kadar yüksek bir hızla geliştiğiniz göstermektedir.

-Dünya genelinde en çok tercih edilen ülkeler arasında Amerika, İngiltere, Fransa, Avustralya, Almanya başı çekerken son yıllarda Çin, Rusya, Güney Kore, Japonya ve Asya ülkelerinin de tercih edilmeye başlandığı gözlemleniyor.

-Türk öğrencilerin tercih sıralamasında İngiltere ilk sırada gelirken ABD, Almanya ve Fransa sıralamaya üst sıralardan giriyor. Eğitim ücretlerinin ekonomik olması sebebiyle; İsveç, Hollanda, Çin, Malezya, Macaristan, Rusya ve Polonya gibi ülkelere de sıralamada yer buluyor.

-Yurtdışına en çok öğrenci gönderen ülkeler; Çin, Hindistan ve Güney Kore olurken, Türkiye bu sıralamada yurtdışına en çok öğrenci gönderen 15 ülkeden biri konumunda.

-100 Milyar Dolarlık büyüklüğe sahip sektörün 1,5 Milyar Dolarlık kısmını Türk öğrenciler karşılıyor.

-Türk öğrencilerinin %25’i İşletme, Uluslararası Ticaret, Pazarlama; %15’i Mühendislik, %15’i Fen Bilimleri; %13’ü Medya ve Güzel Sanatlar; %12’si Sosyal Bilimler ve Hukuk; %8’i Sağlık Bilimleri; %2’si Eğitim Bilimlerini tercih ediyor.

-Erasmus ile yurtdışına öğrenci gönderen ve kabul eden ülkeler arasında İspanya her iki alanda da liste başında yer alıyor. Türkiye 11 bin 826 öğrenci ile Erasmus’la öğrenci gönderiminde üst sıralarda yer alıyor.

Yurtdışınde Eğitimde En Doğru Karar Nasıl Alınır?

Her yıl milyonlarca öğrenci yurtdışında eğitim için uzun süren araştırmalar yapıyor. Üniversiteler hakkında online bilgi alınabiliyor fakat öğrenciler ve ailelerin ilk tercihi eğitim kurumlarıyla yüzyüze görüşmek oluyor. Bu sebeple dünya genelinde eğitim fuarları bilgi edinmek için tercih edilen noktalar oluyor. 2002 yılından bu yana Türkiye’de düzenlenen IEFT Fuarları Avrupa ve Ortadoğu’nun en geniş kapsamlı eğitim fuarı olması sebebiyle Türkiye’den ve dünya genelinden birçok öğrenciyi eğitim kurumlarıyla biraraya getiriyor. Bu yıl 30.’su düzenlecek olan IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları 200’e yakın eğitim kurumunu tek bir çatı altında toplayarak öğrencilerin yönelimlerini analize ederek bilglendirmeyi amaçlıyor.

Dil okulları, lisans, yüksek lisans, master, staj programları ve Work & Travel hakkında bilgi almak isteyenler www.ieft.com.tr adresinden veya 0212 244 42 13 numaralı telefondan bilgi ve online davetiye alabilecekler.

IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları Takvimi

23 Ekim 2016 Bursa Hilton Otel

24 Ekim 2016 Ankara Sheraton Otel

26 Ekim 2016 İzmir Hilton Otel

28 Ekim 2016 Bostancı Dedeman Otel (Anadolu Yakası)

29 - 30 Ekim 2016 İstanbul Kongre Merkezi (Avrupa Yakası)