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Yurtta Kar Şanlıurfa'da Güneşli Hava
İnanç turizminin önemli merkezlerinden olan Şanlıurfa'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ne akın etti.

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Tarih: 02-01-2017 15:26
Yurtta Kar Şanlıurfa'da Güneşli Hava
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İnanç turizminin önemli merkezlerinden olan Şanlıurfa'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ne akın etti.

Türkiye'de etkili olan soğuk hava nedeniyle birçok kente hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesinin aksine Şanlıurfa'da güneşli bir gün yaşanıyor.

Sıcaklığın 15 dereceye ulaştığı kentte güneşli havayı ve tatili fırsat bilen vatandaşlar, Balıklıgöl Yerleşkesi'ne akın etti.

Kışın farklı bir güzelliğe bürünen ve Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, kente gelen ziyaretçilerin en fazla vakit geçirdiği mekanların başında geliyor.

Hafta sonu dolayısıyla yoğunluk yaşanan yerleşkeyi gezen ziyaretçiler, güneşli havayı doyasıya değerlendirdi.

Hatıra fotoğrafı çektirerek balıklara yem attan ziyaretçiler, daha sonra Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamda dua etti.

Bu arada, yerleşkede bulunan bazı hayvanların da insan yoğunluğuna aldırış etmeden güneşlendiği görüldü.






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