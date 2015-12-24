Ziraat Mühendisleri Yeni Başkanını Seçiyor

Şanlıurfa Ziraat Mühendisleri Odası, 26 Aralık'ta Genel Kurulunu, 27 Aralık'ta ise oda başkanlığı ve yönetimini belirlemek için seçimini yapılacak.

Akçakale Yolu üzerinde bulunan Ziraat Mühendisleri Odası Toplantı Salonu'nda yapılacak olan seçimlerde, mevcut başkan Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen, Mahmut Kaytan, Mehmet Şaka ve Cengiz Kaya'nın hazırladığı 4 liste yarışacak.

Seçimde 7 asil, 7 yedek ve 14 Ankara delegesi seçilecek. Yeni seçilecek yönetim, Şanlıurfa Ziraat Mühendisleri Odası'nda 2 yıl boyunca görev yapacak. Adaylardan mevcut başkan Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen, bağımsız aday olduğunu belirten Mahmut Kaytan ve sadece mühendislerin sesi olacaklarını vurgulayan Mehmet Şaka seçim vaatlerini Gazete İpekyol'a anlattı.

ADAYLAR NE VT EDİYOR?

Öztürkmen, ilaç bayilerinin kontrolü, Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi (TAR-GEL) personelinin şartlarının iyileştirilmesi, toprak laboratuvarlarının daha iyi bir çalışma ortamına sahip olması, daha düzgün ödemeler alınabilmesi, il ve ilçelerdeki ziraat mühendislerinin daha iyi koşullarda çalışması gibi vaatlerde bulundu. Kaytan ise, tarım alanlarının betonlaşmaması, toplumsal olaylara tepkisiz kalmamak, barışa, birliğe, beraberliğe hizmet etmek, girişimcilik, proje yazma kursları ve mesleki eğitimler düzenlemek için çalışacağını belirtti. Tarım danışmanlarına sertifika vereceklerini ve eğitimlerini ücretsiz sağlayacaklarını da kaydeden Kaytan, ayrıca kadın meslektaşlarının iş bulma konusundaki problemlerini çözmek için eğitim ve projelerle istihdam alanlarını geliştirmeye de çaba sarf edeceklerini söyledi. Şaka, ise herkese eşit mesafede duracaklarını ve sadece mühendislerin sesi olacaklarını kaydetti.

ÖZTÜRKMEN: SONUÇTA MESLEK KAZANACAKTIR

Yapılacak olan seçimlerle ilgili çalışmalarını yürütün mevcut başkan Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen, "Seçimler ayın 27'sinde yapılacak. Ayın 26'sına genel kurulumuz yapılacak. Dört liste yarışacak. Biz, iki dönem yaptığımız için ve yaptığımız işi bitirmek adına arkadaşlarımız devam etmemizi söyledi. Tabi, bu seçimler yarıştır. Seçimde oy verecek olan arkadaşlarımız devam edin derlerse devam etmeye hazırız. Bizim seçimlerimiz bir yarış halindedir, bir yarış heyecanı vardır. Kim kazanırsa kazansın sonuçta meslek kazanacaktır. Şanlıurfa'da belirli bir potansiyel var. Ümit ediyoruz ki, bu potansiyel için çok çalışacak ve verimli olabilecek bir yönetim olur inşallah. Biz, bu anlamda her şeye açığız. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. İnşallah Urfa'yı en güzel şekilde temsil edecek bir yönetim oluşturmaya gayret ediyoruz" dedi.

'MÜHENDİSLERİN İYİ KOŞULLARDA ÇALIŞMASINI SAĞLAYACAĞIZ'

Önlerine hedef olarak koydukları çalışmaları da anlatan Öztürkmen, "İlaç bayilerinin kontrolü, Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi (TAR-GEL) personelinin şartlarının iyileştirilmesi, onların kontrol altına alınması, TAR-GEL personelinin seçilmesi, bunun haricinde tarımsal yayım danışmanlarının satışının geliştirilmesi, toprak laboratuvarlarının daha iyi bir çalışma ortamına sahip olması, daha düzgün ödemeler alabilmesi, il ve ilçelerdeki ziraat mühendislerinin daha iyi koşullarda çalışmasını sağlayacağız. Bu işlerin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

KAYTAN: TOPLUMSAL OLAYLARA DUYARSIZ KALMAYACAĞIZ

Hiçbir kesimin veya grubun adayı olmadığını ve seçime bağımsız bir şekilde girdiğini belirten başkan adayı Mahmut Kaytan ise "Medeniyetin beşiği olan Şanlıurfa'mızda mesleğimizi temsil edecek başkan ve yönetim kurulu üyelerine saygı değer meslektaşlarımız belirleyecekler. Seçimde bin 387 üyemiz oy kullanacak. Biz, meslektaşlarımızı insan meslek odaklı ve mesleki sorumluluk çerçevesinde bir yönetim anlayışı ile hizmet edeceğiz. Toplumsal olaylara tepkisiz kalmayacağız. Barışa, birliğe, beraberliğe hizmet edeceğiz. Girişimcilik, proje yazma kurslara ve mesleki eğitimler düzenleyeceğiz. Tarım danışmanlarına sertifika ve eğitimlerini ücretsiz sağlayacağız. Kadın meslektaşlarımızın iş bulma konusundaki problemlerini çözmek için eğitim ve projelerle istihdam alanlarını geliştirmeye çalışacağız. TAR-GEL projesi kapsamında çalışan arkadaşlarımızın sorunlarının çözümü için ilgili kurumlarla birlikte mücadele vereceğiz. Sulama birlikleri, zirai ilaç bayileri, toprak analiz laboratuvarları, özel sektör ve kamuda çalışan tüm meslektaşlarımızın sesi olacağız" dedi.

'BETONLAŞMAYLA MÜCADELE EDECEĞİZ'

Ziraat mühendisi ve aynı zamanda tarım danışmanı olan Kaytan, tarım danışmanlarının sorunlarını çözmek ve tarım arazilerindeki betonlaşmayla mücadele edeceklerini söyledi. Kaytan, "Tarımın başkenti olan Şanlıurfa'da tarım alanlarının betonlaşmaması için mücadele vereceğiz. 27 Aralıkta yapılacak seçimde meslektaşlarımızın daha iyi ve daha başaralı bir yönetim için en doğru kararı vereceklerine bütün kalbimle inanıyoruz. Yönetim kurulu listesindeki arkadaşlarla bir yönetim oluşturduk. Özel sektörden, kamu kurum ve kuruluşlarında, toprak analizi laboratuvarlarında çalışan, tarım kredi kooperatiflerinde çalışan arkadaşlarımızla buluşarak bir yönetim belirledik. Meslektaşlarımıza hizmet etmeye çalışacağız" dedi.

ŞAKA: SİYASİ TARAF OLMADAN BİR YÖNETİM SERGİLEMEK GÖREVİMİZ

ZMO Şanlıurfa Şube Başkanlığı için Pazar günü yarışacak olan Mehmet Şaka ise "ZMO tarihinde ilk defa oluşturduğumuz yönetim kadrosu ile siyasi taraf olmadan, sadece "Ziraat Mühendisi" merkezli, herkese eşit mesafede durarak tüm Ziraat Mühendislerinin kendini ZMO'ya ait hissedebilecek bir yönetim sergilemek görevimiz olacaktır" dedi.

( Gazeteipekyol)

