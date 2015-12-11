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Ziraat Odası Katkı İçin GAP İdaresi'ne Teşekkür Etti
Şanlıurfa Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyeleri, desteklerinden ötürü GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil'e teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Ziraat Odası Katkı İçin GAP İdaresi'ne Teşekkür Etti
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Şanlıurfa Ziraat Odası'nda bulunan konferans salonunun yapımına katkılarından dolayı GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil'e teşekkür eden Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Eyyüpoğlu "Sayenizde Ziraat Odası bir çiftçi okulu oldu" dedi.

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, geçtiğimiz yıl hizmete giren Şanlıurfa Ziraat Odası yeni hizmet binasında yer alan konferans salonun yapımına katkı sunan GAP İdaresi Başkanlığı'na teşekkür ziyaretinde bulunuldu. Ziyarette Başkan Eyyüpoğlu, GAP İdaresi Başkan Sadrettin Karahocagil'e teşekkür plaketi sundu. Katkılarından dolayı GAP İdaresi Bölge Müdürü Reha Köksal'a da ayrıca teşekkürlerini sunan Başkan Eyyüpoğlu, kendisine de teşekkür plaketi sundu. Başkan Eyyüpoğlu'nun heyetinde Şanlıurfa Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Horoz ve Yasin Aslan yer aldı.

EYYÜPOĞLU: SAYENİZDE ÇİFTÇİ OKULU OLDUK

550 kişilik modern konferans salonun tamamlanmasında katkıları olan GAP İdaresi Başkanlığı'na teşekkürlerini sunan Başkan Ahmet Eyyüpoğlu, salonun sadece odanın değil tüm kentin önemli bir ihtiyacını karşıladığını vurguladı. Eyyüpoğlu, "Konferans salonumuzun iç mekan ihtiyacının karşılanmasında sunulan katkıdan dolayı şahsınızda GAP İdaresi Başkanlığı'na teşekkürlerimizi sunuyorum. Katkılarınızla gerçekten oldukça modern bir konferans salonuna kavuştuk. Bu salon sade odamız için değil kentte konferans salonu ihtiyacına önemli bir katkı olmuştur. Burada gerçekleştirilen çalışmalar ile bünyenizde başlatılan GAP TEYAP ile de Şanlıurfa Ziraat Odası Bir çiftçi okuluna dönüştü. Salonun hizmete girmesinden buyana çok sayıda önemli toplantı ve eğitim çalışmalarına ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadık. GAP İdaresi Başkanı Sayın Sadrettin Karahocagil'in şahsında GAP İdaresi Başkanlığına ve emeği geçen tüm yetkililerine çiftçilerimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. ' dedi.

KARAHOCAGİL: ÇİFTÇİMİZİN HİZMETİNDEYİZ

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, devletin tanıdığı imkanları siz değerli çiftçilerimizin ve halkın hizmetine sunmada aracı olduklarını vurguladı.
Karahocagil, "Ziyaretten dolayı büyük memnuniyet duydum. Elbette devletimizin imkanları dahilinde siz değerli çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Devletin bizlere verdiği yetkileri doğru alanlarda kullanarak başarılı sonuçlar elde etmek bizim en önemli gayemizdir. Burada da bu başarıyı görmekteyiz. Şanlıurfa Ziraat Odası konferans salonunda yapılan her çalışmada emeğimizin olduğunu bilmek bizleri gerçek memnun etmektedir" dedi.
( Gazeteipekyol)




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