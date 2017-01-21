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Zuckerberg hakkında bomba iddia!
ABD’de yeni başkan resmen koltuğuna oturmadan çok ilginç bir isim için adaylık söylentisi ortaya atıldı. Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in 2020 ya da 2024’te başkan olabileceği belirtiliyor.

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Tarih: 21-01-2017 09:29
Zuckerberg hakkında bomba iddia!
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Geçtiğimiz yıl Kasım ayında ABD seçimini yaptı ve ünlü işadamı Donald Trump'ı başkan seçti. Henüz Trump resmi olarak göreve başlamadan birçok yerde bir sonraki başkan için ortak adres gösteriliyor. Üstelik oldukça ilginç bir isim. Başkanlığa adaylığını açıklayacağı konuşulan ve bu yönde adımlar attığı belirtilen isim Facebook'un yaratıcısı Mark Zuckerberg.
Seçmenlerin ne kadarının 'like' edeceği bilinmez ancak 2020 ya da 2024 seçimlerine aday olarak çıkacağı hatta bir önceki Başkan Barack Obama'nın ekibinden işe alımlar yaptığı belirtiliyor. Obama'nın kampanyasının başındaki isim David Plouffe, hayırsever Chan Zuckerberg Girişimi'ne katıldı. Aylık 1.8 milyar aktif kullanıcısı olan Facebook'un kurucusu olan Zuckerberg halihazırda dünyanın en zengin altıncı insanı durumunda.

EN AZ ÜÇ YILI VAR

Henüz 32 yaşında olan genç milyarderin başkan olabilmesi için en az üç senesi var. Çünkü ABD'de 35 yaş sınırı bulunuyor.
Obama'nın kampanyasının başındaki ismi vakfına alan Zuckerberg'in en sevdiği oyunların başında strateji oyunlarından 'civilization' gelirken en çok hayran olduğu tarihi dönem ise eski Yunan. Bu nedenle Zuckerberg için 'yeni imparator' benzetmesi bile yapılıyor.

Sabah gazetesinden Barış Ergin'in haberine göre; Zuckerberg'in arkadaşları ile evinde yaptığı samimi sohbetlerde bu konuyu açtığı ve başkan olmak istediği yönünde dedikodular da dolaşıyor.






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